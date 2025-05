Fulham contro Manchester City – formazione statistiche e anteprima

Dal Craven Cottage, Fulham e Manchester City si preparano a sfidarsi in una gara cruciale. Il City, rafforzato dalla vittoria contro Bournemouth, punta a consolidare la sua posizione in Premier League, mentre il Fulham cerca punti preziosi. Analizziamo formazioni, statistiche e anteprima di questa sfida chiave per entrambe le squadre nella corsa alle zone alte della classifica.

2025-05-23 18:08:00 Breaking news: Il Manchester City si reca a Craven Cottage questa domenica con la consapevolezza di avere il calcio della Champions League quasi alla prossima stagione. La squadra di Pep Guardiola ha raccolto tre grandi punti a metà settimana contro Bournemouth, il che significa che ci vorrebbe qualcosa di veramente spettacolare per loro cadere dai primi cinque dell’ultimo fine settimana. Fulham, nel frattempo, è al sicuro, ma sarà desideroso di porre fine alla loro campagna di casa con un massimo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Fulham contro Manchester City – formazione, statistiche e anteprima

