Fughe di gas cantieri come funghi Locchi Forza Italia | Numero anomalo Palazzo Vecchio spieghi | c' entrano i fondi Pnrr? FOTO

Fughe di gas nei cantieri di Firenze sono sempre più frequenti, come denunciato dal consigliere Alberto Locchi di Forza Italia. La situazione, segnalata anche al Palazzo Vecchio, desta preoccupazione per il rischio di incidenti. Con fondi PNRR in arrivo, è fondamentale monitorare e garantire la sicurezza, evitando che episodi anomali compromettano la città e i suoi cittadini.

Fughe di gas, una questione estremamente seria. Ultimamente, secondo quanto denuncia però il consigliere comunale Alberto Locchi di Forza Italia, starebbero spuntando come funghi in ogni dove. Un numero secondo il consigliere "anomalo". "Firenze vive ormai il cronico disagio di file e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Fughe di gas, cantieri come funghi. Locchi (Forza Italia): "Numero anomalo, Palazzo Vecchio spieghi: c'entrano i fondi Pnrr?" / FOTO

