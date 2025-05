Fronteddu JTI Italia | La leva fiscale è centrale per attrarre investimenti e generare valore aggiunto per l’Italia

La leva fiscale riveste un ruolo cruciale nel favorire investimenti e nel generare valore per l'Italia. Il Giornale d'Italia ha intervistato Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia, il quale sottolinea l'importanza del dialogo tra aziende e istituzioni: "Il calendario fiscale rappresenta un esempio virtuoso, capace di stimolare investimenti e incrementare le entrate statali."

Il Giornale d'Italia ha intervistato Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia: "Il dialogo tra aziende e istituzioni è fondamentale, il calendario fiscale è un esempio virtuoso che ha favorito investimenti e aumentato le entrate per lo Stato" Lorenzo Fronted... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fronteddu (JTI Italia): "La leva fiscale è centrale per attrarre investimenti e generare valore aggiunto per l’Italia"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fronteddu (JTI Italia): "La leva fiscale è centrale per attrarre investimenti e generare valore aggiunto per l’Italia" - Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia, in occasione del Festival dell’Economia di Trento, è stato intervistato da Il Giornale d'Italia. La situazione dell’Italia ... Segnala informazione.it

Fronteddu (Jti Italia): "Leva fiscale per investimenti nei territori" - La Roma ripartirà da otto pilastri: nessuna rivoluzione, i leader rimangono Giulia Stabile a Cannes tra piume e trasparenze: “L’abito era una sfida contro le mie insicurezze” ... Scrive msn.com

Fronteddu (Jti Italia): "Leva fiscale per investimenti nei territori" - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per ... Come scrive ansa.it

Fronteddu (Jti Italia): "Leva fiscale per investimenti nei territori"