Franco Pellizotti su Tiberi | Un insegnamento per il futuro proveremo a fare qualcosa

Franco Pellizotti su Tiberi ci offre un insegnamento per il futuro, ricordando l’importanza di perseverare anche nelle avversità. Antonio Tiberi, protagonista della quattordicesima tappa del Giro d’Italia, è caduto a 23 km dal traguardo, ritardando di 1’44”. Nonostante il dolore, il suo spirito e determinazione rimangono un esempio di resilienza e passione per il ciclismo.

Antonio Tiberi è stato il primo a cadere nella maxi scivolata a 23 km dal traguardo della quattordicesima tappa del Giro d’Italia ed è giunto al traguardo con un ritardo di 1’44” dal messicano Isaac Del Toro. Il capitano della Bahrain-Victorious, che ha lamentato dolori a caviglie e polso, è così scivolato dal terzo all’ottavo posto in classifica generale con un distacco di 3’02” dalla maglia rosa e ora si è complicata la sua rincorsa al podio della Corsa Rosa. Franco Pellizotti, direttore sportivo della Bahrain Victorious, ha fatto un punto della situazione ai microfoni della Rai: “ Non ci sono mai tappe banali al Giro d’Italia, bisogna sempre stare attenti e mai rilassarsi e oggi è un esempio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Franco Pellizotti su Tiberi: “Un insegnamento per il futuro, proveremo a fare qualcosa”

Franco Pellizotti: "Tiberi cresce e attende con ansia le salite, cercheremo di vincere il Giro d'Italia"

Franco Pellizotti e Tiberi sono pronti a scalare il Giro d'Italia 2025, affrontando con determinazione le salite decisive.

Franco Pellizotti sprona Tiberi: "Cresce giorno dopo giorno. In alcuni frangenti non è ancora convinto"

Franco Pellizotti sprona Tiberi, che cresce giorno dopo giorno ma non è ancora completamente convinto.

Franco Pellizotti su Tiberi: "Siamo dove volevamo. Antonio ha una consapevolezza diversa"

Franco Pellizotti, direttore sportivo della Bahrain-Victorious, esprime soddisfazione per le prestazioni della sua squadra e il talento di Antonio Tiberi al Giro d'Italia.

