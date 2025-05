Francesca Barra | Per me la famiglia è uno spazio di amore libero Se la smettessimo di imporre i nostri modelli avremmo molte più persone felici intorno a noi

Francesca Barra vede la famiglia come uno spazio di amore libero, lontano da modelli imposti. Mamma presente, incastra la sua vita con i quattro figli, consapevole che il suo ruolo è offrire presenza e affetto, anche dicendo no quando necessario. Per lei, una famiglia felice nasce dall’autenticità e dall’amore libero da schemi.

La conduttrice è una mamma presente: «Incastro la mia vita sapendo di avere quattro figli che non ti hanno chiesto di venire al mondo, ma che hanno bisogno della tua presenza. Ho detto dei no per loro» 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Francesca Barra: «Per me la famiglia è uno spazio di amore libero. Se la smettessimo di imporre i nostri modelli, avremmo molte più persone felici intorno a noi»

Altre letture consigliate

Francesca Barra, com’è la sua vita oggi: “Niente famiglia allargata con Santamaria”

Francesca Barra, oggi, affronta con forza e determinazione le sfide della sua vita online, lontana da una famiglia allargata con Santamaria.

Valentino Rossi e il 4, numero di famiglia: Francesca Sofia Novello se lo tatua sul braccio

Francesca Sofia Novello ha scelto di celebrare il legame speciale con la famiglia di Valentino Rossi tatuandosi la scritta 'quattro' sul braccio.

Toyota bZ4X Touring: più spazio, più potenza e più autonomia per il SUV elettrico pensato per la famiglia

Scopri il Toyota bZ4X Touring, il SUV elettrico progettato per le famiglie e gli amanti dell'outdoor.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Francesca Barra: la vita tra social, famiglia e il legame con Claudio Santamaria

Da ecodelcinema.com: Francesca Barra condivide le sue esperienze di madre e professionista, affrontando l'odio online e riflettendo sulla sua concezione di famiglia, mentre cerca di proteggere i figli in un mondo mediatic ...

Francesca Barra: tra critiche online, visione della famiglia e nuove sfide professionali

ecodelcinema.com scrive: Francesca Barra racconta le sue esperienze con le critiche sui social media, la sua visione moderna della famiglia e il recente ruolo di opinionista in "The Couple", chiuso per ascolti deludenti.

Francesca Barra e l’odio online: “Mi augurano il peggio”

Riporta msn.com: Francesca Barra risponde agli insulti online e racconta il suo nuovo programma su La5, poi rivela i dettagli del matrimonio con Santamaria.