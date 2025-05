Forza Italia vuole un candidato civico per la Campania? Cirielli | Io ho dato la mia disponibilità

Edmondo L. ha mostrato disponibilità a candidarsi come rappresentante civico per Forza Italia in Campania, mettendo il suo nome sul tavolo. Ha spiegato di aver voluto offrire il suo contributo senza pretese, e resta aperto a eventuali alternative. La sua proposta nasce dal desiderio di aiutare e sostenere il territorio, con la speranza di poter essere utile alla causa.

Forza Italia vuole un candidato civico per la Campania? Io ho dato la mia disponibilità, mettendo sul tavolo il mio nome, ma se non dovesse andare bene non è un problema. L'ho fatto con l'intento di dare una mano, ma finora nessuno ha detto che la mia proposta non fosse adeguata." Così Edmondo..

