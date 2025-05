Forza Italia già in campo | Pronti a dare battaglia

Forza Italia è già in campo, pronta a dare battaglia alle prossime elezioni regionali nella provincia di Grosseto. I candidati sono Luca Agresti, Priscilla Schiano, Riccardo Ciaffarafà e Anna Rita Borelli. La vicesegretaria nazionale, Deborah Bergamini, si mostra orgogliosa di presentare una squadra determinata e competente per rappresentare al meglio il territorio.

Luca Agresti, Priscilla Schiano, Riccardo Ciaffarafà e Anna Rita Borelli. Sono questi i candidati che Forza Italia presenterà per la provincia di Grosseto alle prossime elezioni regionali. "Siamo fieri – ha iniziato la deputata e vicesegretaria nazionale di Fi, Deborah Bergamini – di poter proporre alla comunità grossetana una squadra così eterogenea e attenta ai bisogni del territorio. Come Forza Italia, realtà dallo spirito europeista e atlantista, non abbiamo mai dimenticato che la politica si fa partendo dai territori, parlando con i cittadini e proponendo di conseguenza un programma coerente e soprattutto concreto".

