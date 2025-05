Formula 1 la griglia di partenza del Gp di Monaco

La Formula 1 inaugura l’ottavo round a Monaco, uno dei circuiti più affascinanti e attesi del Mondiale. Con la pole di Lando Norris, la McLaren dimostra ancora una volta la sua competitività in un Gran Premio ricco di suspense e sorprese, tra curve leggendarie e scenari da sogno. Un evento imperdibile nel cuore del Principato.

(Adnkronos) – La Formula 1 scende in pista a Monaco. Il Mondiale si ritrova per l'ottavo appuntamento in uno dei circuiti più belli e iconici del circus, e che ogni anno regala sorprese. Nel dominio della McLaren, che anche in questa gara ha conquistato la pole position grazie a Lando Norris, che ha fatto segnare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

