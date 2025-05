Formazione docenti sul ‘Progetto di vita’ per studenti con disabilità

Tra giugno e settembre 2025, si terrà un corso nazionale dedicato ai docenti referenti per l’inclusione, promosso dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità in collaborazione con Formez PA. La formazione si concentra sul progetto di vita degli studenti con disabilità, rafforzando il ruolo della scuola nel promuovere un percorso inclusivo e personalizzato.

Tra giugno e settembre 2025 si svolgerà un corso nazionale destinato ai docenti referenti per l’inclusione. Il percorso formativo, promosso dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità in collaborazione con Formez PA, mira a rafforzare il ruolo della scuola nella definizione del Progetto di vita per gli studenti con disabilità, secondo . Formazione docenti sul ‘Progetto di vita’ per studenti con disabilità Scuolalink. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Leggi anche questi approfondimenti

Studenti con disabilità e Progetto di vita, un docente partecipa al corso di formazione tra giugno e settembre. NOTA

Il corso di formazione, svolto tra giugno e settembre, affronta il tema degli studenti con disabilità e la loro progettualità di vita.

Niguarda: crescita della chirurgia robotica e il Progetto Vivaio per la formazione chirurgica

La chirurgia robotica sta trasformando il panorama sanitario, e il centro ospedaliero Niguarda di Milano si erge come leader in quest’ambito.

Ultimo appuntamento del corso di formazione e informazione “Volontari per una vita di valore” promosso dall’Avad

Il 14 maggio 2025 si svolgerà il quinto e ultimo incontro del corso “Volontari per una vita di valore”, promosso dall’Avad - Associazione Volontari Assistenza Domiciliare di Arezzo.

Progetto individuale e Progetto di vita sono la stessa cosa ?

Video Progetto individuale e Progetto di vita sono la stessa cosa ? Video Progetto individuale e Progetto di vita sono la stessa cosa ?

Cosa riportano altre fonti

Il cinema a scuola? Con la è già realtà – Programmazione; Benessere in classe, il 30% degli studenti non si sente a proprio agio con i compagni e oltre il 40% ritiene che le proprie idee non vengano rispettate. Il progetto Buontalenti-Meyer svela luci e ombre della vita scolastica; Smile Hub - La rete che sorride alla vita, scuole campane apripista nella lotta ai disturbi alimentari; Orientamenti Sailor, conclusa la 12esima edizione: 247 studenti coinvolti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media