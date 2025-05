Fondo al mercato coperto a Intrecci interrogazione del centrodestra

Il fondo dell’ex mercato coperto, affidato alla cooperativa Intrecci, ha suscitato interrogazioni da parte di Fratelli d’Italia e Lega, che chiedono chiarimenti sul ruolo dell’assessore Jessica Zucconi. La questione evidenzia tensioni all’interno del centrodestra e pone attenzione sulla gestione delle risorse pubbliche e sui potenziali conflitti di interesse.

L’affidamento di un fondo dell’ex mercato coperto, attraverso una determina dirigenziale alla cooperativa Intrecci, per la quale lavora l’assessore ai servizi sociali Jessica Zucconi, ha spinto Fratelli d’Italia e Lega a presentare un’interrogazione. Alessandro Sartoni, Luca Baroncini, e Karim Toncelli ricordano che "l’articolo 6-bis delle legge 241 del 1990, prevede che il titolare dell’interesse pubblico debba astenersi. Il testo della determina esclude conflitti di interesse del dirigente, ma non esclude quelli di Zucconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondo al mercato coperto a Intrecci, interrogazione del centrodestra

