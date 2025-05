Folle inseguimento tra poliziotti e auto sospetta finisce con incidente sulla superstrada

Un inseguimento mozzafiato tra poliziotti e un'auto sospetta si è concluso in emergenza sulla superstrada di Brindisi. La fuga frenetica della station wagon grigia, inseguita dalle forze dell'ordine, ha causato un incidente poche centinaia di metri dopo sulla strada in direzione di Lecce. Un episodio ad alto rischio che ha suscitato grande apprensione tra i cittadini.

BRINDISI - Folle inseguimento nella serata di oggi sulla tangenziale di Brindisi tra alcune pattuglie della Sezione volanti della locale questura e un'auto sospetta, una station wagon di colore grigio. Si è concluso con un incidente sulla superstrada in direzione Lecce, poche centinaia di metri. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Folle inseguimento tra poliziotti e auto sospetta finisce con incidente sulla superstrada

