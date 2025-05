Florenzi | "Il Milan è una cosa seria mi scuso per la stagione I tifosi meritano di più ci sarò sempre Resto? Devo capire delle cose"

Alessandro Florenzi, dopo la vittoria del Milan contro il Monza, ha commentato con sincerità le sfide della stagione, sottolineando l'importanza della serietà e dell'impegno. Ha anche espresso scuse ai tifosi, riconoscendo che meritano di più. Florenzi ha condiviso il suo impegno nel restare e negli obiettivi futuri, lasciando intravedere che ci sono ancora aspetti da capire.

Alessandro Florenzi ha parlato dopo la vittoria del suo Milan contro il Monza.

Alessandro Florenzi, dopo la vittoria del Milan contro il Monza, ha sottolineato l'importanza della squadra e il suo impegno, affermando: "Il Milan è una cosa seria, mi scuso per la stagione, i tifosi meritano di più.

A due giornate dalla fine della stagione, la corsa per il quarto posto che garantisce l'accesso alla prossima Champions League è più serrata che mai.

Marianella, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha sottolineato come l'idea di puntare su una guida italiana rappresenti una scelta importante per il Milan.

Alessandro Florenzi ha parlato dopo la vittoria del suo Milan contro il Monza. Queste le sue parole a DAZN in quella che potrebbe essere stata la sua ultima apparizione.

Alessandro Florenzi, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Monza: "Non c'è bisogno adesso di pensare a me, ma al rimettere il Milan in carreggiata ver ...

Florenzi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di al termine della sfida di campionato tra il Milan e il Monza