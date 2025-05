Florenzi | "Il il Milan è una cosa seria mi scuso per la stagione I tifosi meritano di più ci sarò sempre"

Alessandro Florenzi, dopo la vittoria del Milan contro il Monza, ha sottolineato l’importanza della squadra e il suo impegno, affermando: “Il Milan è una cosa seria, mi scuso per la stagione, i tifosi meritano di più. Ci sarò sempre”. Le sue parole, rilasciate a DAZN, riflettono determinazione e amore per i colori rossoneri.

Alessandro Florenzi ha parlato dopo la vittoria del suo Milan contro il Monza. Queste le sue parole a DAZN in quella che potrebbe essere stata. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Approfondisci con questi articoli

Cosa serve al Milan per conquistare un posto in Champions League

A due giornate dalla fine della stagione, la corsa per il quarto posto che garantisce l'accesso alla prossima Champions League è più serrata che mai.

Marianella: “Se il Milan ha in mente l’idea Italiano è una grande cosa”

Marianella, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha sottolineato come l'idea di puntare su una guida italiana rappresenti una scelta importante per il Milan.

Milan, rivoluzione dopo il fallimento: la prima cessione è cosa fatta

Dopo una stagione deludente, il Milan si prepara a una rivoluzione necessaria. La sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna ha accentuato i dubbi sulla dirigenza e sulle strategie di mercato.

Se ne parla anche su altri siti

Florenzi: "Il il Milan è una cosa seria, mi scuso per la stagione. I tifosi meritano di più, ci sarò sempre"

Lo riporta calciomercato.com: Alessandro Florenzi ha parlato dopo la vittoria del suo Milan contro il Monza. Queste le sue parole a DAZN in quella che potrebbe essere stata la sua ultima apparizione.

Florenzi: “Mi scuso per la stagione che abbiamo fatto, resti solo chi ha voglia di…”

Da ilmilanista.it: Florenzi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di al termine della sfida di campionato tra il Milan e il Monza ...

“Ci sono delle responsabilità”: Florenzi duro dopo Milan Monza, le parole

Segnala spaziomilan.it: Un clima particolare a San Siro e la sensazione che per molti fosse anche l’ultima gara con la maglia del Milan. Tanta delusione per un’annata che non è andata come i tifosi e la squadra volevano.