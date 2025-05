Florenzi | “Ci metto la faccia e mi scuso per la stagione fatta il Milan è una cosa seria”

Alessandro Florenzi si prende le sue responsabilità, commentando la stagione del Milan e sottolineando l’impegno nel riportare la squadra ai livelli più alti. Con umiltà, il capitano rossonero mette la faccia e invita a una ripartenza condivisa, consapevole delle difficoltà e della necessità di un’Italia più forte e unita nel calcio.

Florenzi ci mette la faccia e commenta la stagione del Milan: "Dobbiamo riportare la squadra a dove compete, le responsabilità vanno divise, a partire da me"

Tutto merito di Florenzi, Theo Hernandez non resiste e scoppia a ridere

Nella Finale di Coppa Italia contro il Bologna, un momento di ilarità ha catturato l'attenzione: Florenzi, dalla panchina, riesce a strappare un sorriso a Theo Hernandez.

