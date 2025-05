Firenze | tentano di rubare all’Oviesse ma scatta l’allarme Arrestati da carabinieri fuori servizio

A Firenze, due persone sono state arrestate dai carabinieri fuori servizio mentre tentavano di svaligiare un negozio Oviesse. La 37enne italiana e il 50enne marocchino sono stati fermati in flagrante, scattando l’allarme e assicurandoli alla giustizia. L’episodio evidenzia il tempestivo intervento delle forze dell’ordine per prevenire reati in centro città.

I carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi, liberi dal servizio, hanno arrestato in flagranza di reato una 37enne italiana e un 50enne marocchino

