Firenze | sorpreso a spacciare hashish e cocaina all’Isolotto 19enne arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno arrestato un 19enne tunisino sorpreso a spacciare hashish e cocaina all’Isolotto. L'intervento ha portato alla perquisizione, rinvenendo e sequestrando sostanze stupefacenti. L’arresto evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di droga nel quartiere.

L'articolo Firenze: sorpreso a spacciare hashish e cocaina all'Isolotto. 19enne arrestato proviene da Firenze Post.

