Firenze dove vanno i soldi | zone e quartieri più ricchi qui i redditi sono alti

Firenze, culla d'arte e cultura, mostra anche la sua ricchezza attraverso i quartieri più esclusivi. La mappa dei paperoni, creata da Withub utilizzando dati ufficiali, conferma che le zone più agiate si trovano nel centro storico, dove i redditi sono più alti. Un quadro che rivela i luoghi di prosperità e prestigio della città.

La mappa dei paperoni della città assemblata dalla piattaforma editoriale Withub. Che si basa sui dati pubblicati dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Ci sono delle conferme: i principali paperoni sono in centro storico

Firenze, dove vanno i soldi: zone e quartieri più ricchi, qui i redditi sono alti

La mappa dei paperoni della città assemblata dalla piattaforma editoriale Withub. Che si basa sui dati pubblicati dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Ci sono delle conferme: i principali pape ...

Zone ricche di Firenze: bene anche Careggi-Serpiolle

Usciamo un attimo dal centro storico spostando il baricentro sull'area di Careggi-Serpiolle: qui il reddito medio annuo relativo al 2023 ammonta a 35.799,41. Da un quartiere all'altro, tocca parlare d ...

Quartieri 4 e 5 Firenze, soldi per riqualificare alcune zone

Anche in questo caso saranno conservate le alberature presenti con ampliamento delle zone dove sorgono le piante e la conseguente modifica delle geometrie e dimensioni dei marciapiedi e carreggiata.