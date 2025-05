Firenze apre un angolo di lettura dove prendere donare o scambiare libri

Firenze apre un nuovo angolo di lettura, il Book Corner del Centro Slataper, inaugurato il 27 maggio. Uno spazio dedicato a donare, scambiare e prendere libri in prestito, promosso dalla cooperativa Il Girasole e il Comune. Un luogo pensato per favorire incontri culturali e condividere la passione per la lettura nel cuore della cittĂ .

Firenze, 24 maggio 2025 – Un angolo di lettura dove poter prendere un libro in prestito, donarlo o scambiarlo. E' il Book Corner del Centro Slataper che inaugurerĂ martedì 27 maggio nel centro di accoglienza di via Slataper gestito dalla cooperativa sociale Il Girasole in convenzione con il Comune di Firenze. Il servizio, gratuito, sarĂ a disposizione degli ospiti della struttura ma anche di tutto il quartiere. SarĂ aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, chiunque vorrĂ potrĂ recarsi al Centro, suonare e sarĂ accompagnato dagli operatori o dagli ospiti nello spazio book crossing per scegliere un libro da portare a casa o per lasciare in dono un testo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, apre un angolo di lettura dove prendere, donare o scambiare libri

