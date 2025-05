Fiorello a Domenica In? L’ad Rai Rossi | Ora mi candido anche io

Fiorello potrebbe tornare a Domenica In, parola di Giampaolo Rossi. L’amministratore delegato della Rai ha rivelato a LaPresse che anche lui potrebbe candidarsi per partecipare alla prossima edizione del celebre programma, sottolineando un interesse condiviso tra molti. La possibilità di un ritorno di fiorello in Rai alimenta l’entusiasmo dei fan e apre nuovi scenari per la musica e l’intrattenimento televisivo.

L’ipotesi di Fiorello alla prossima edizione di Domenica In? “Penso che è probabile che vada anch’io a Domenica In, non è escluso, ci candidiamo in tanti “: queste le parole dell’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, a LaPresse a margine del Festival della Tv a Dogliani (Cuneo). La Rai in una nota ha precisato che l’ad, rispondendo in modo ironico alla domanda sul prossimo conduttore di ‘Domenica In’, ha detto che si “candiderebbe lui alla presentazione”. Rossi: “Fiorello sta ricostruendo sua idea di ritorno dalla radio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fiorello a Domenica In? L’ad Rai Rossi: “Ora mi candido anche io”

