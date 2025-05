Finti giocatori di padel rubavano i Rolex incustoditi

Due falsi giocatori di padel rubavano Rolex incustoditi nei centri sportivi di Bergamo. Vestiti da sportivi, si muovevano tra campo e spogliatoio, puntando agli orologi di lusso lasciati senza sorveglianza. La loro specializzazione nel trafugare orologi di valore aveva messo in allarme tennis e padel locali, dando il via a un’indagine per fermare questa banda invisibile.

Si presentavano nei centri sportivi vestiti da giocatori, ma il loro vero obiettivo erano gli orologi di lusso lasciati incustoditi a bordo campo o negli spogliatoi. E uno dei principali luoghi nel mirino dei due ladri erano i centri padel della provincia di Bergamo. Si erano specializzati in orologi di lusso, tipo Rolex. Ieri mattina gli uomini delle Squadre mobili di Lodi e Torino hanno eseguito due misure cautelari nei confronti di due uomini residenti a Nichelino, nel Torinese, accusati di una serie di furti avvenuti tra Bergamo e Lodi.

