Fine di una storia lunga 39 anni La famiglia Pozzo verso la cessione dell' Udinese

AGI - Una delle proprietà più longeve del calcio italiano sembra arrivare alle battute finale dopo un percorso di ben 39 anni, fatto di continuità , scoperta talenti e allenatori, innovazioni nelle strutture, stadio in primis e attenzione a tematiche come d'impatto sociale come l'ambiente. Un modello, più che una sola società di calcio. La famiglia Pozzo, da indiscrezioni che trapelano da più fonti, sembra sia vicina a cedere l'Udinese ad una società americana per oltre 150 milioni di euro. Lo ha annunciato la redazione TGR Rai del Friuli Venezia Giulia, secondo cui ci sarebbe già stato un accordo preliminare tra le parti, da perfezionare nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Agi.it