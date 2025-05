Finale il Duomo un anno dopo Un libro celebra la sua rinascita

Un anno dopo la ripresa del Duomo di Finale Emilia, un libro celebra la sua rinascita. Dopo il terremoto, la chiesa è tornata a essere un simbolo di speranza e resilienza, testimonianza di una comunità che si rialza. Questa testimonianza fotografica e narrativa rende omaggio a un monumento fondamentale, simbolo della rinascita e della forza di Finale Emilia.

Un anno fa, il 26 maggio, il Duomo di Finale Emilia riapriva solennemente al culto, dopo una lunga e faticosa opera di recupero e di cura delle ferite inferte dal sisma. Il ritorno del Duomo è stato salutato come una grande festa: del resto, ancora oggi a Finale è l’unica opera monumentale e storica di cui si sia completato il recupero dal terremoto di 13 anni fa. La rinascita dell’antica chiesa ora viene suggellata da un corposo volume, ’ Il Duomo di Finale Emilia tra storia e restauro ’, a cura di Francesca Foroni e Massimiliano Righini, con la collaborazione di Federico Garuti, che verrà presentato oggi alle 17 al Nuovo Cinema Corso, nell’incontro introdotto dal parroco don Daniele Bernabei e dal sindaco Claudio Poletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finale, il Duomo un anno dopo. Un libro celebra la sua rinascita

Scopri altri approfondimenti

Finale Coppa Italia, il Bologna supera il Milan 1-0 e vince il torneo dopo 51 anni: la decide un gol di Ndoye

Il Bologna trionfa nella finale di Coppa Italia, superando il Milan 1-0 grazie a una rete decisiva di Ndoye.

Sinner-Alcaraz fondamentale per il ranking ATP: i punti in palio a Roma e il possibile distacco dopo la finale

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nella finale degli Internazionali d'Italia il 18 maggio.

Sinner c'è, dallo spavento al trionfo: dopo l'inizio-choc, domina Paul e raggiunge Alcaraz in finale

Dallo spavento al trionfo, Jannik Sinner si impone su Paul e conquista la finale di Roma. Dominante e determinato, il numero uno al mondo concede un set ma risponde con autorità alle difficoltà iniziali, mantenendo un ruolino di marcia impeccabile nella stagione con 12 vittorie consecutive.

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA

Video VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA Video VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA

Approfondimenti da altre fonti

Finale, il Duomo un anno dopo. Un libro celebra la sua rinascita; FINALE Champions Piazza DUOMO Milano e MAXISCHERMI; Finale di Champions, dove vedere Inter-Psg a Milano? Niente maxi schermo in piazza Duomo, si fa strada l’ipotesi San Siro; Maxischermo finale Champions 2025, dove vedere PSG-Inter a Milano: San Siro, Duomo o Idroscalo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Finale, il Duomo un anno dopo. Un libro celebra la sua rinascita

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Un anno fa, il 26 maggio, il Duomo di Finale Emilia riapriva solennemente al culto, dopo una lunga e faticosa opera di recupero e di cura delle ferite inferte dal sisma. Il ritorno del Duomo è stato s ...

L'evaso in fuga si suicida dal Duomo. La collega scomparsa morta con ferite alla gola e ai polsi

Riporta ansa.it: Emanuele De Maria aveva accoltellato un collega. Sarebbe poi stato trovato il corpo di Chamila Wijesuriyauna, scomparsa venerdì: lavorava con l'evaso in hotel. 'Un botto e poi le urla', lo choc di chi ...

Inter in finale di Champions League: la festa in piazza Duomo dopo la vittoria sul Barcellona

Si legge su tg.la7.it: Tifosi dell'Inter in festa fino a notte fonda per la vittoria della squadra nerazzurra sul Barcellona per 4-3 che è valsa la finale di Champions League, la seconda in tre stagioni. La festa in Piazza ...