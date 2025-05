Film western del 1962 | la migliore e la peggiore collaborazione tra john wayne e john ford

"The Man Who Shot Liberty Valance" (1962), diretto da John Ford e interpretato da John Wayne, segna una delle più memorabili collaborazioni tra i due, tra successi e difficoltà. Considerato un capolavoro del western, il film si distingue per la narrazione innovativa, consolidando il suo posto nella storia del cinema e riflettendo le complesse sfumature del genere.

The Man Who Shot Liberty Valance si distingue per essere uno dei più grandi risultati della collaborazione tra John Ford e John Wayne.

