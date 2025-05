Fiesole alla scoperta della natura nell’area archeologica Come riconoscere le erbe spontanee

Vieni a scoprire la meraviglia della natura nell'Area Archeologica di Fiesole! Domenica 25 maggio alle 15.30, partecipa a “Oltre l’archeologia”, un evento dedicato agli appassionati di piante spontanee e storia, per imparare a riconoscere le erbe che circondano il sito e vivere un'esperienza unica tra storia e natura.

Fiesole, 24 maggio 2025 – Nel pomeriggio di domenica 25 maggio è previsto un nuovo appuntamento nell’Area Archeologica di Fiesole per tutti gli appassionati di natura e storia. Alle 15.30 si terrà infatti “Oltre l’archeologia: alla scoperta della Natura nell’Area Archeologica di Fiesole”, un evento che prevede la presentazione del nuovo itinerario di visita Natural-Iter, a cura dei Musei di Fiesole, in collaborazione con la Società Lichenologica Italiana e il CNR-IBE di Firenze. Interverranno per l’occasione Tommaso Rossi, assessore all’Ambiente del Comune di Fiesole, Silvia Borsotti, direttrice dei Musei di Fiesole, Francesco Tanganelli, conservatore dei Musei di Fiesole, Elisabetta Bianchi, membro della Società Lichenologica Italiana, Laura Bonora e Graziano Sani, ricercatori del CNR – Istituto per la BioEconomia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiesole, alla scoperta della natura nell’area archeologica. Come riconoscere le erbe spontanee

