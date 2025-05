fiesole al via il memorial niccolò galli

A Fiesole è iniziata la 23ª edizione del Memorial “Niccolò Galli”, torneo di calcio giovanile dedicato alla memoria del giovane calciatore scomparso prematuramente. L’evento, tenutosi presso lo Stadio Poggioloni Pandolfini, unisce sport e solidarietà, coinvolgendo giovani atleti in un torneo benefico che celebra la passione e il talento di Niccolò Galli.

Fiesole (Firenze), 25 maggio 2025- Ha preso il via la 23ª edizione del Memorial “Niccolò Galli”, torneo di calcio giovanile a scopo benefico dedicato alla memoria del giovane calciatore scomparso prematuramente. Ieri il calcio di inizio, nel campo sportivo Stadio Poggioloni Pandolfini del Fiesole Calcio a Caldine, presente il sindaco di Fiesole Cristina Scaletti, l’assessore allo sport Francesco Sottili insieme a Giovanni Galli padre di Niccolò. Per la prima volta il Comune di Fiesole ospita questa manifestazione, che vedrà protagoniste fino a domenica 25 maggio 10 squadre: l a classe 2012 di US Affrico, Atalanta FC, Bologna FC, Empoli FC, Floria, Juventus FC, Inter FC, AC Milan, AC Monza e AS Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it