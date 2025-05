festival itinerante delle nuove energie spettacoli e convegni fino al 29 maggio

Il Festival Itinerante delle Nuove Energie, fino al 29 maggio, promuove spettacoli, convegni e workshop nei Comuni di Olgiate Comasco, Bregnano, Cadorago e Appiano Gentile. Un'occasione per approfondire le energie rinnovabili e il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili nella transizione ecologica, coinvolgendo attivamente le comunità locali in un percorso di sostenibilità condivisa.

