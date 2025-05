Festival di Cannes Palma d’oro a Jafar Panahi per A simple accident | La cosa più importante è la libertà dell’Iran – Tutti i premi

Nonostante i disagi, il 78° Festival di Cannes ha celebrato la libertà di espressione assegnando la Palma d’Oro a Jafar Panahi per "A Simple Accident". In un’epoca di repressione in Iran, questa vittoria simbolizza l’importanza della libertà e della voce degli artisti, superando ostacoli e oscurità, e ribadendo il ruolo fondamentale del cinema come strumento di denuncia e speranza.

Nonostante la giornata segnata da disagi e blackout che hanno colpito la città e le aree circostanti, la cerimonia di chiusura del 78° Festival di Cannes si è svolta regolarmente al Palais des Festivals, con l’assegnazione della Palma d’Oro al regista dissidente iraniano Jafar Panahi e dei principali riconoscimenti ufficiali. A guidare la giuria internazionale è stata l’attrice francese Juliette Binoche, affiancata dall’italiana Alba Rohrwacher, Halle Berry, la regista indiana Payal Kapadiya, la scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani, il regista congolese Dieudo Hamadi, il sudcoreano Hong Sang-soo, il messicano Carlos Reygadas e l’attore statunitense Jeremy Strong. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Festival di Cannes, Palma d’oro a Jafar Panahi per “A simple accident”: «La cosa più importante è la libertà dell’Iran» – Tutti i premi

