Festival di Cannes 2025 un solo capolavoro e un bellissimo favorito per la Palma d’oro

Al Festival di Cannes 2025 si è distinto un solo capolavoro, Resurrection di Bi Gan, che ha affascinato con la sua complessità e immaginazione. Tra ottimi e accettabili, emerge questo film come il vero favorito per la Palma d’Oro, confermando il talento innovativo del giovane cineasta cinese e lasciando il pubblico ipnotizzato dalla sua incredibile visione cinematografica.

Ottimi, buoni, accettabili (e tre brutti) film. Ma un solo capolavoro si è visto al concorso della 78ma Cannes: Resurrection del cinese Bi Gan. Per chi conosce il talento del giovane cineasta cinese non è una novità rimanere ipnotizzati dalla fantasmagoria complessa, plurisensoriale e immaginifica messa in scena in questo suo film-mondo, che ripercorre con originalità assoluta la Storia del cinema in un contesto di fantascienza distopica umanissima, nostalgica ma anche lungimirante. Insomma, il film più meritevole fra i 22 in gara per aspirare alla Palma d'oro.

