Festival di Cannes 2025 | la Palma d' oro a Jafar Panahi per Un simple accident - Tutti i premiati

Al Festival di Cannes 2025, Jafar Panahi conquista la Palma d'Oro con "Un simple accident" dopo undici giorni di proiezioni e 22 film in concorso. Ecco i premiati e il palmares completo della cerimonia di chiusura, celebrando il talento e la creativitĂ dei registi premiati in questa edizione indimenticabile.

Dopo undici giorni di proiezioni e ventidue film in concorso, a vincere la Palma d'oro è Un simple accident di Jafar Panahi. Ecco tutti i premiati del palmares dalla cerimonia di chiusura del Festival di Cannes 2025.

