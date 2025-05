Festival di Cannes 2025 | i 10 beauty look più belli secondo noi

Il Festival di Cannes 2025 ha regalato eleganza e stile, dominato da beauty look sofisticati e naturali. Lob e caschetti voluminosi, pettinature swept back e rossetti rossi tra makeup nude hanno definito l’atmosfera di glamour discreto. Ecco i 10 look più belli, tra stile raffinato e semplicità senza tempo, che hanno conquistato il red carpet di questa edizione.

Lob e caschetti voluminosi e soffici come nuvole o pettinati in stile swept back hanno stabilito il passo di queste serate di glamour pre estate. Con qualche rossetto rosso che si è fatto spazio tra i make-up nude, il mood dei red carpet dell'evento ha avuto una lettura clean e quiet luxury. Ecco a voi i 10 beauty look che ci hanno fatto battere il cuore, votate i vostri 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Festival di Cannes 2025: i 10 beauty look più belli secondo noi

Contenuti che potrebbero interessarti

Al Festival di Cannes 2025 la persona con più stile è quella che si impegna di meno

Al Festival di Cannes 2025, il vero stile si rivela nella semplicità. Tra le stelle di Hollywood e i talenti europei, come Tom Cruise e Pierfrancesco Favino, si fa strada un nuovo trend: meno sforzo, più eleganza.

Festival di Cannes 2025, gara di eleganza tra Isabelle Huppert e Julianne Moore: tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della sesta serata

Al Festival di Cannes 2025, intensi scontri di stile tra Isabelle Huppert e Julianne Moore dominano la sesta serata.

Festival di Cannes 2025, tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet di Mission Impossible - The Final Reckoning

Il Festival di Cannes 2025 è in pieno svolgimento e la seconda giornata porta alla Croisette il celebre Tom Cruise.

Ne parlano su altre fonti

Festival di Cannes 2025, vincitori: tutti i film e gli attori premiati

Riporta gazzetta.it: Chi sono i vincitori del Festival di Cannes 2025? Scopri i film che hanno vinto un premio e gli attori che si sono aggiudicati i principali riconoscimenti.

Festival di Cannes 2025, Palma d'Oro a A Simple Accident, nessun premio per Fuori

Secondo tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Festival di Cannes 2025, Palma d'Oro a A Simple Accident, nessun premio per Fuori ...

Festival di Cannes 2025, Palma d'oro a Jafar Panahi per "A Simple Accident". Migliori attori Nadia Melliti e Wagner Moura. Tutti i premi

leggo.it scrive: La 78esima edizione del Festival di Cannes vede 22 film in lizza per la Palma d’Oro. Per l'Italia in Concorso c'è il film "Fuori" di Mario Martone ...

DAY 10 | CANNES FILM FESTIVAL 2025 Red Carpet Style - 4K