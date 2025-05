Festival di Cannes 2025 black out a poche ore dal finale ma il red carpet è salvo

Al crepuscolo del Festival di Cannes 2025, a poche ore dal gran finale, la città è stata colpita da un blackout improvviso, creando sconcerto tra i presenti. Tuttavia, il red carpet e le celebrazioni principali sono rimasti salvi. Mentre si attende l’attesa proclamazione dei vincitori, l’evento ha aggiunto un tocco di imprevisto a questa prestigiosa serata sul tappeto rosso.

Siamo arrivati all’ultimo giorno del Festival di Cannes che, proprio questa sera, annuncerà i vincitori della 78° edizione. Tuttavia, a poche ore dal gran finale, un evento improvviso ha gettato nello scompiglio la città francese e la croisette: un black out che ha interessato la zona per diverse ore, ma che non sembra aver messo a repentaglio l’ultimo red carpet di quest’anno. Festival di Cannes, black out improvviso sulla croisette. Il Festival di Cannes 2025 sta per volgere al termine: la kermesse, iniziata lo scorso 13 maggio, sta per annunciare i vincitori di questa edizione e proprio questa sera a partire dalle 18. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Festival di Cannes 2025, black out a poche ore dal finale, ma il red carpet è salvo

