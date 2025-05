Festival dell’Economia Fronteddu di JTI Italia | Semplificazione normativa e certezza del quadro fiscale centrali nello sviluppo del sistema Paese

Il Festival dell’Economia Fronteddu di JTI Italia mette in evidenza l’importanza di semplificazione normativa e certezza fiscale come leve chiave per lo sviluppo del sistema paese. Questi elementi sono fondamentali per stimolare investimenti, sostenere le imprese esistenti e attrarre nuovi operatori, contribuendo a rendere l’Italia un ecosistema economico sempre più competitivo e prospettico.

Semplificazione normativa e certezza del quadro fiscale come leve fondamentali per stimolare gli investimenti in Italia, sostenere la crescita delle imprese presenti sul territorio e rendere il Paese sempre più attrattivo per i nuovi operatori: questo il focus dell’intervento di Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia, intervenuto oggi al panel “Riforma fiscale: bilancio e prospettive” del Festival dell’Economia di Trento. Presenti al confronto, svoltosi presso il Castello del Buonconsiglio e moderato dal Vice Direttore del Sole 24 Ore Jean Marie Del Bo, anche Maurizio Leo, Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Lilia Cavallari, Presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili ed Eugenio Della Valle, Avvocato tributarista e Professore dell’Università Sapienza di Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Festival dell’Economia, Fronteddu di JTI Italia: “Semplificazione normativa e certezza del quadro fiscale centrali nello sviluppo del sistema Paese”

