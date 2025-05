Festival dell' Economia di Trento | focus su manifattura energia e banche

La terza giornata del Festival dell'Economia di Trento si concentrerà su temi cruciali come la ripresa della manifattura europea, la transizione energetica, il ruolo del PNRR e delle banche. Organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing, l'evento affronterà le sfide e le opportunità per un futuro sostenibile e competitivo, stimolando il dibattito tra esperti, policymakers e imprese.

Il rilancio della manifattura in Europa, la transizione energetica, il Pnrr e le banche. Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso della terza giornata del Festival dell'Economia di Trento. La manifestazione, organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento, è giunta alla sua ventesima edizione. Sempre ricco il programma con il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, che affronterà il tema dell'unione bancaria in Europa. A Trento arrivano anche il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin; Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega a Informazione ed editoria; Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti; Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della ricerca; Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa; Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento e Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del merito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Festival dell'Economia di Trento: focus su manifattura, energia e banche

Scopri altri approfondimenti

Festival dell'Economia di Trento, targa commemorativa per Mattarella

Al Festival dell’Economia di Trento, è stata consegnata una targa commemorativa al Presidente Mattarella per i vent’anni della rassegna, riconosciuta come un importante punto di riferimento per il paese.

Festival dell'Economia di Trento: venti anni di successi e dialoghi sull'Europa

Il Festival dell'Economia di Trento, giunto alla sua ventunesima edizione, celebra vent’anni di successi e dialoghi sull’Europa.

Festival dell'Economia di Trento: al via con ministri e Premi Nobel

Il Festival dell’Economia di Trento, giunto alla sua XXI edizione, prende il via con un’intensa giornata di incontri e confronti tra ministri, premi Nobel e esperti internazionali.

Festival dell’Economia di Trento, Daniela Santanchè: “Nel passato ci sono stati errori

Video Festival dell’Economia di Trento, Daniela Santanchè: “Nel passato ci sono stati errori Video Festival dell’Economia di Trento, Daniela Santanchè: “Nel passato ci sono stati errori

Ne parlano su altre fonti

Ministri e autorità al Festival dell’Economia di Trento 2025; Festival dell’Economia 2025 al via giovedì 22 maggio a Trento; Festival Economia Trento 2025; Sicurezza e nuove sfide al Festival dell’economia di Trento. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Festival dell'Economia di Trento: focus su manifattura, energia e banche

quotidiano.net scrive: Terza giornata del Festival dell'Economia di Trento con temi su manifattura, transizione energetica e unione bancaria.

FIAT al Festival dell’Economia di Trento: Antonella Bruno rilancia il futuro sostenibile dell’auto europea

Secondo affaritaliani.it: Al Festival dell’Economia di Trento, Antonella Bruno di Stellantis Italia ribadisce l'impegno di FIAT per una mobilità sostenibile e accessibile ...

Festival dell’Economia 2025 al via giovedì 22 maggio a Trento

Scrive ilsole24ore.com: Primo giorno con due Nobel, accademici, economisti, imprenditori e cinque ministri. In palinsesto 650 protagonisti, eventi Fuori Festival, Economie dei territori e Incontri con l’autore ...