Festa super esclusiva in Toscana | milionari internazionali tra J Balvin e la star Nba

Montalcino (Siena), 24 maggio 2025 – Sono nomi che forse alla maggioranza del pubblico italiano possono non dire moltissimo. Ma si tratta di star internazionali, da milioni di follower sui social e da altrettanti milioni (ma di dollari) nei conti in banca. Festa super esclusiva a Montalcino nella serata di venerdì 23 maggio. A celebrare i suoi quarant'anni il cantautore colombiano J Balvin, uno dei grandi nomi della musica latinoamericana. Affascinato come tante star dalla Toscana, ha così scelto la provincia di Siena e una residenza conosciuta per il ricevimento, il Castello della Velona.