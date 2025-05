Festa scudetto scuole chiuse a Napoli lunedì 26 maggio in alcuni quartieri

Lunedì 26 maggio 2025, alcune zone di Napoli, tra cui la Municipalità 1, resteranno chiuse per festeggiare il quarto scudetto del Napoli. Su disposizione del sindaco Gaetano Manfredi, le scuole sospenderanno le attività didattiche in segno di solidarietà e celebrazione, garantendo così un clima di festa e di rispetto per questa storica vittoria della squadra partenopea.

Lunedì 26 maggio 2025 le scuole resteranno chiuse nella Municipalità 1 di Napoli in occasione dei festeggiamenti ufficiali per il quarto scudetto del Napoli. A stabilirlo è un'ordinanza firmata oggi dal sindaco Gaetano Manfredi, che ha disposto la sospensione delle attività didattiche – incluse quelle degli asili nido – per motivi di ordine pubblico e

Napoli, scuole chiuse in anticipo e Dad all’università il 23 maggio per festa scudetto e sciopero treni

Il 23 maggio a Napoli scuole chiuse in anticipo e didattica a distanza all'università, a causa della festa scudetto, dello sciopero dei treni e del piano viabilità per la partita con il Cagliari.

Scuole chiuse a Napoli lunedi 26 per la festa scudetto, ma solo in alcune zone

Lunedì 26, Napoli celebra lo scudetto con festeggiamenti, che coinvolgeranno alcune zone della città.

Ipotesi festa scudetto, a Napoli strade chiuse e divieto fuochi d’artificio domenica 18: ordine della Questura

In vista di una possibile festa scudetto, la Questura di Napoli ha emesso ordini restrittivi per garantire la sicurezza.

Avellino, Festa: "Le scuole restano chiuse"

Video Avellino, Festa: "Le scuole restano chiuse" Video Avellino, Festa: "Le scuole restano chiuse"

