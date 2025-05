Festa scudetto più di duecento interventi dei soccorsi tra Napoli e provincia Repubblica

La festa per il quarto scudetto del Napoli ha riempito le strade di gioia, ma anche di problemi. Tra Napoli e provincia sono stati registrati oltre 200 interventi dei soccorsi, con rapine e aggressioni denunciate. La celebrazione, seppur emozionante, ha evidenziato anche il suo lato più negativo, come riportato dall’edizione napoletana di Repubblica.

La festa per il quarto scudetto del Napoli ha avuto anche dei lati negativi. Sono state diverse, infatti, le rapine consumate e le aggressioni denunciate. Ma non solo. Il bilancio negativo della festa scudetto del Napoli. L’edizione napoletana di Repubblica scrive per la festa del quarto scudetto: I numeri indicano in 10 le rapine consumate, 7 le aggressioni denunciate, 4 le auto recuperate, 3 i feriti, 2 gli interventi in aiuto a persone in difficoltà, e un sequestro di armi. Il primo intervento nel quartiere di Fuorigrotta intorno alle 20, prima del fischio di inizio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Festa scudetto, più di duecento interventi dei soccorsi tra Napoli e provincia (Repubblica)

