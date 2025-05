Festa Scudetto Napoli il bilancio dopo la notte | ci sono arresti e feriti

Dopo la festosa vittoria dello scudetto del Napoli, la notte ha portato con sé arresti e feriti, segnando un bilancio complicato. La celebrazione, infatti, ha acceso momenti di euforia ma anche tensioni e problemi di ordine pubblico, come riportato dal Quotidiano Nazionale. Un bilancio che riflette l'intensità dell'entusiasmo e le difficoltà di una notte di festeggiamenti memorabili.

Festa Scudetto Napoli, il bilancio dopo la notte: ci sono arresti e feriti dopo la lunga notte. L'edizione odierna del Quotidiano Nazionale riporta il bilancio della festa scudetto del Napoli al termine del duello contro l' Inter, che ha causato diversi problemi di ordine pubblico. FERITI – «Oltre 120 persone sono state soccorse tra pronto soccorso ospedalieri, ambulanze e tende mediche allestite nei principali punti della città. Piazza del Plebiscito e Piazza Dante sono state le zone più critiche, con decine di interventi per traumi, intossicazioni e malori.

Durante i festeggiamenti per il quarto scudetto del Napoli, si registrano sette feriti trasportati in ospedale e 52 persone colpite da malori, secondo una nota dell’ASL Napoli 1.

La festa del quarto scudetto del Napoli si è trasformata in una notte segnata da episodi di violenza, richiedendo l'intervento massiccio dei Carabinieri.

Come scrive notizie.it: Il Napoli ha vinto il quarto scudetto della propria storia, la notte è stata condizionata dai feriti a seguito dei festeggiamenti per il successo nel campionato, il bilancio è notevole.

Riporta msn.com: Una decina di rapine, diverse aggressioni e tanti feriti. E` questo il bilancio delle criticità registrate nella notte a Napoli durante i ...

Lo riporta calcionews24.com: Il bilancio tra feriti e arresti della festa scudetto del Napoli dopo la vittoria degli azzurri al Maradona contro il Cagliari. I dettagli L’edizione odierna del Quotidiano Nazionale riporta il ...