Festa scudetto Napoli e sfilata bus della squadra tutti i particolari dell’evento

Informazioni sulla festa scudetto del Napoli: lunedì mattina, una grande sfilata con il bus della squadra. Durante una conferenza in Prefettura, sono stati illustrati i dettagli dell'evento, alla presenza di autorità come il Prefetto, il Sindaco e il Questore. Un lieto momento di celebrazione e festa per i tifosi partenopei, con proteste di gioia e sicurezza garantita.

Nel corso di una conferenza stampa in Prefettura sono stati illustrati i dettagli della festa scudetto del Napoli che si svolgerà lunedì mattina. Presenti, tra gli altri, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, il S indaco Gaetano Manfredi, il Questore Maurizio Agricola, il Capo di gabinetto del presidente della Regione Campania De Luca, Almerina Bove, e lo Stadium Manager della SSC Napoli Gianluca Baiesi. Prefetto di Napoli Michele Di Bari «Dobbiamo ringraziare la squadra, l’allenatore e tutti i calciatori, la partita è stata una festa e devo dire la verità che è stata una festa di popolo, di comunità, capace di rafforzare i rapporti amicali tra le persone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Festa scudetto Napoli e sfilata bus della squadra, tutti i particolari dell’evento

