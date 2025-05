Festa scudetto con gli adesivi del Napoli ' oscurano' l' ingresso dell' Inter Club

Durante la festa scudetto del Napoli a Santa Maria a Vico, alcuni tifosi azzurri hanno deciso di "oscurare" l’Inter Club, attaccando numerosi adesivi con il logo e i colori del Napoli. Un gesto che ha suscitato reazioni di entusiasmo tra i sostenitori partenopei, ma anche polemiche per il modo estremo in cui è stato espresso il festeggiamento del titolo tricolore.

Durante la festa scudetto per la vittoria del tricolore da parte del Napoli, a Santa Maria a Vico qualcuno è andato un po' oltre. Qualche tifoso azzurro ha pensato di 'oscurare' l'Inter Club attaccando numerosi adesivi che richiamano la squadra azzurra a coprire il simbolo e il nome dell'Inter. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Festa scudetto, con gli adesivi del Napoli 'oscurano' l'ingresso dell'Inter Club

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il comune di Napoli si prepara già alla festa scudetto: i provvedimenti

Il Comune di Napoli si sta attivando per gestire l'eventuale festa scudetto della squadra partenopea, in vista della decisiva partita contro il Parma.

Ipotesi festa scudetto, a Napoli strade chiuse e divieto fuochi d’artificio domenica 18: ordine della Questura

In vista di una possibile festa scudetto, la Questura di Napoli ha emesso ordini restrittivi per garantire la sicurezza.

Il piano del Comune di Napoli per l'eventuale festa scudetto di domenica: tutti i divieti e le strade chiuse al traffico

Il Comune di Napoli ha annunciato un piano dettagliato per gestire la possibile festa scudetto di domenica, con divieti e chiusure stradali per garantire la sicurezza.

?? Napoli Campione d’Italia ??4?? Body Neonato Personalizzato Quarto Scudetto, Set Adesivi Napoli??

Video ?? Napoli Campione d’Italia ??4?? Body Neonato Personalizzato Quarto Scudetto, Set Adesivi Napoli?? Video ?? Napoli Campione d’Italia ??4?? Body Neonato Personalizzato Quarto Scudetto, Set Adesivi Napoli??

Cosa riportano altre fonti

Scudetto Napoli, dove rivedere tutte le immagini della festa e le più belle della stagione

corrieredellosport.it scrive: Su DAZN è possibile rivivere ogni momento della storica cavalcata azzurra grazie a una selezione di contenuti on demand. Disponibile anche la premiazione tricolore ...

Festa scudetto Napoli e sfilata bus della squadra, tutti i particolari dell’evento

Scrive ilnapolista.it: Nel corso di una conferenza stampa in Prefettura sono stati illustrati i dettagli della festa scudetto del Napoli che si svolgerà lunedì ...

600 FOTO NM - Napoli, tutta la Festa Scudetto per il 4° Tricolore, da bordocampo in HD

napolimagazine.com scrive: NAPOLI - "Napoli Magazine" ha realizzato 600 Foto in occasione della Festa Scudetto del Napoli, da bordocampo allo Stadio Maradona, in HD, dopo la conquista del quarto tricolore al termine di Napoli-C ...