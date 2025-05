Festa del pescato di paranza a Castellabate Un’Edizione da non perdere!

Dal 30 maggio al 1 giugno 2025, Castellabate ospita la Festa del Pescato di Paranza, un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e del mare. Organizzata dall'associazione Punta Tresino, questa festa celebra le prelibatezze del Cilento, offrendo un'esperienza gastronomica autentica e coinvolgente, tra sapori, tradizioni e spettacoli in un contesto naturale incantevole.

Dal 30 maggio al 1 giugno 2025, Castellabate si prepara ad accogliere la "Festa del Pescato di Paranza", un evento gastronomico che rappresenta un autentico tributo alle delizie culinarie del Cilento. Organizzata dall'associazione Punta Tresino, questa festa è un appuntamento atteso con entusiasmo da residenti e turisti, pronti a lasciarsi conquistare dai sapori del mare. Durante questi tre giorni di festa, i visitatori avranno

Gastronomia e tradizione: a Castellabate torna la Festa del Pescato di Paranza

Dal 30 maggio al 1° giugno, a Santa Maria di Castellabate, torna la Festa del Pescato di Paranza, giunta alla 14ª edizione.

"Festa del pescato di Paranza", grande successo per XIII edizione a Castellabate

Castellabate, tutto pronto per la 14esima edizione della “Festa del Pescato di Paranza”. Svelato il programma completo

Lo riporta infocilento.it: Torna uno degli appuntamenti più amati del Cilento: da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno , Santa Maria di Castellabate ospita la 14ª edizione della “Festa del Pescato di Paranza”, evento simbolo ...

“Festa del Pescato di Paranza” a Castellabate: gusto ed innovazione con “Fritto Libero”

salernotoday.it scrive: “La Festa del Pescato di Paranza è diventata, oramai, un appuntamento consolidato a Castellabate. Quest’iniziativa riesce, ogni anno, ad attrarre tantissimi turisti nel nostro borgo anche in un ...

Gastronomia e tradizione: a Castellabate torna la Festa del Pescato di Paranza

Riporta salernotoday.it: Dal 30 maggio al 1° giugno si rinnova l’appuntamento con la Festa del Pescato di Paranza a Santa Maria di Castellabate, giunta alla sua 14ª edizione. La manifestazione, organizzata dall’associazione ...