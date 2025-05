Federlegno e l’altalena dei dazi | Sostenibilità la sfida del design

FederlegnoArredo celebra 80 anni tra sfide globali e focus sulla sostenibilità. A Venezia, una tre giorni di eventi e confronto, affrontando l'altalena dei dazi e le tensioni internazionali, si conclude con uno sguardo proiettato al futuro del design sostenibile. Un momento di unità e innovazione in un settore che guarda avanti, senza nostalgia, con fiducia e determinazione.

Venezia – Senza nostalgia, guardando al futuro. La tre giorni organizzata per gli 80 anni di FederlegnoArredo ha visto grande partecipazione e coinvolgimento di tutte le associazioni. Certo in una fase non facile, se si pensa ai dazi e a Trump che alza di nuovo il tiro (il presidente Claudio Feltrin, laconico: “La gravità delle parole di Trump sta ancor di più nell’incertezza e nel limbo in cui getta gli imprenditori minando la loro capacità di lavorare e investire”). Ma è stata anche l’occasione per fare il punto sull’evoluzione del comparto in un contesto segnato da trasformazioni profonde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it