Fatture per lavori col bonus facciate mai realizzati | maxi sequestro indagati tre professionisti e imprenditore

Lecco – Un’indagine della Guardia di Finanza iniziata nel 2022 ha portato a un maxi sequestro e a denunce nei confronti di un imprenditore edile, un commercialista e due ingegneri salentini. Sono stati scoperti fatture false relative a lavori con bonus facciate mai realizzati, evidenziando frodi e irregolarità nel settore edile.

LECCE – Una indagine della guardia di finanza, partita nel 2022, sfocia nel maxi sequestro e nelle denunce di un imprenditore edile, un commercialista e due ingegneri salentini. I militari della compagnia di Maglie, nelle scorse ore, hanno eseguito una misura emessa dal gip del Tribunale di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Fatture per lavori col “bonus facciate” mai realizzati: maxi sequestro, indagati tre professionisti e imprenditore

