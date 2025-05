Fate attenzione | cos' è quel messaggio che Inps sta mandando a tutti i cittadini

L’Inps avverte i cittadini di prestare attenzione a messaggi sospetti e truffe telematiche cresciute nelle ultime settimane, che sfruttano il suo nome e logo. È importante riconoscere segnali di rischi online e proteggere i propri dati. In questo articolo, approfondiamo come difendersi e riconoscere le truffe digitali più comuni.

Attenzione alle truffe telematiche. È questo il messaggio dell'Inps rivolto a tutti i cittadini in seguito dell'aumento esponenziale nelle ultime settimane delle truffe digitali e che vengono messe a segno proprio sfruttando il logo e il nome dell'ente per la previdenza. A tal proposito in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - "Fate attenzione": cos'è quel messaggio che Inps sta mandando a tutti i cittadini

