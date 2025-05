fari puntati sul borgo di fabiano dalla frana alle acque meteoriche il pd incalza l amministrazione

Il gruppo PD di Fabiano Alto torna a sollevare questioni cruciali sul borgo, con focus sulla frana, la gestione delle acque meteoriche e lo stato dei lavatoi pubblici. Attraverso interrogazioni e un’interpellanza, i consiglieri dell’opposizione chiedono interventi urgenti per tutelare il patrimonio e la sicurezza della comunità. L’attenzione è massima sulla tutela di fabianesi e patrimonio storico.

