Fanno esplodere un bancomat nel Pavese e fuggono con 10mila euro | il colpo in 3 minuti

Nella notte del 24 maggio, una coppia di rapinatori ha fatto esplodere il bancomat di Casanova Lonati, nel Pavese, riuscendo a portare via 10mila euro in soli 3 minuti. Il colpo rapido e improvviso ha suscitato shock nella comunità. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa rocambolesca rapina.

Il Postamat di Casanova Lonati (Pavia) è stato fatto esplodere da una coppia di rapinatori nella notte del 24 maggio. I due sono fuggiti con 10mila euro in contanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Fanno esplodere un bancomat nel Pavese e fuggono con 10mila euro: il colpo in 3 minuti

