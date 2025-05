Famiglie in festa per la primavera nel castagneto di Granaglione

Le famiglie si riuniscono in festa, celebando la primavera nel suggestivo castagneto di Granaglione. Al castagneto didattico, situato nel parco gestito dalla cooperativa Campeggio, si svolge la tradizionale manifestazione, un'occasione per riscoprire il bosco e vivere momenti di gioia e natura. Un appuntamento imperdibile per grandi e piccini, in continuità con la tradizione dal 2017.

Il risveglio del bosco, al castagneto didattico sperimentale di Granaglione. Domani dalle 10 fino al tramonto, all'interno del parco di proprietà della Fondazione Carisbo gestito dalla cooperativa sociale Campeggio, si svolgerà la tradizionale festa di primavera. Dal 2017, il castagneto sperimentale di Granaglione è affidato alla gestione tecnico-scientifica dell'Accademia nazionale di Agricoltura e, dal 2022, è stato riconosciuto come uno dei tre Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.

Secondo msn.com: Escursione guidata alla scoperta dei segreti del bosco, racconti per bambini, grigliate e birra locale. L’area della Fondazione Carisbo è un centro nazionale per la conservazione della biodiversità.