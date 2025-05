Faccia a faccia via Fiorentina Chiesto incontro con il sindaco

Il comitato di via Fiorentina ad Arezzo richiede un incontro urgente con sindaco e assessore agli interventi strategici, all’indomani della partenza dei lavori per la grande rotatoria con sottopasso. La richiesta nasce dalla necessità di confrontarsi sui futuri interventi e sulle conseguenze che tali opere avranno sulla zona e sulla comunità locale.

di Gaia Papi AREZZO Un incontro urgente con sindaco e assessore agli interventi strategici. Lo chiede il comitato di via Fiorentina all’indomani della partenza dei lavori che porteranno alla realizzazione della maxi rotatoria con sottopasso. Liberata la zona dagli innumerevoli sottoservizi, stanno per partire i lavori principali con la conseguente, inevitabile, modifica alla viabilità. Oggi terminerà la posa in opera della segnaletica verticale integrativa nelle immediate vicinanze del cantiere e da lunedì verrà chiusa via Fiorentina lato città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Faccia a faccia via Fiorentina". Chiesto incontro con il sindaco

Contenuti che potrebbero interessarti

Fiorentina, Palladino: "Kean mi ha fatto anche arrabbiare, ma spero faccia la scelta giusta"

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, si è espresso in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l'Udinese.

Il figlio prende una nota, la mamma colpisce con un pugno in faccia il preside del Bergese

In un episodio sorprendete che mette in luce le tensioni e le fragilità sociali, un preside di un istituto alberghiero viene colpito al volto dalla madre di uno studente, creando un clima di indignazione e preoccupazione.

L'altra faccia della città turistica: rifiuti separati male, Ztl sotto assedio e occupazione abusiva del suolo pubblico

Nel secondo bimestre del 2025, Como si è trovata ad affrontare sfide significative legate al turismo: rifiuti separati male, ZTL sotto assedio e occupazioni abusive del suolo pubblico.

Rotatoria via Fiorentina, faccia a faccia

Video Rotatoria via Fiorentina, faccia a faccia Video Rotatoria via Fiorentina, faccia a faccia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Faccia a faccia via Fiorentina. Chiesto incontro con il sindaco; Via Fiorentina, cantiere e disagi. Rabbia Confesercenti: Avvisati tardi, la chiusura da San Leo va rivista; Fiorentina, la rivincita di Kean: griddy in faccia a Holm dopo la provocazione nella gara d’andata; Fiorentina, Palladino: Kean mi ha fatto anche arrabbiare, ma spero faccia la scelta giusta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Faccia a faccia via Fiorentina". Chiesto incontro con il sindaco

Si legge su msn.com: Il comitato all’attacco: "Immediate garanzie prima dell’inizio dei lavori". Si ’arma’ di tecnici, sollecita le date esatte. "Qui è in gioco il nostro futuro". .

Via Fiorentina, cantiere e disagi. Rabbia Confesercenti: "Avvisati tardi, la chiusura da San Leo va rivista"

Secondo arezzonotizie.it: Il processo di cantierizzazione, iniziato oggi, andrà avanti fino a lunedì 26 maggio; martedì 27 cominceranno i lavori che dureranno quasi due anni (conclusione prevista per marzo 2027). La direttrice ...

Cosa è successo dopo Lecce-Fiorentina: faccia a faccia tra tecnico e presidente nello spogliatoio. Gotti: «Io voglio andare avanti»

Lo riporta msn.com: Un lungo faccia a faccia nello spogliatoio tra Luca Gotti e la dirigenza del Lecce (presidente Sticchi Damiani incluso). Il post-partita di Lecce-Fiorentina ... pancia del Via del Mare non ...