Fabrizio Romano conferma | La proposta del Napoli per quel giocatore rimane la più importante L’aggiornamento di calciomercato rischia di rovinare i piani della Juve

Fabrizio Romano conferma che la proposta del Napoli per un importante giocatore rimane la più convincente, rischiando di compromettere i piani di calciomercato della Juventus. L’aggiornamento del noto esperto di mercato evidenzia le potenziali novità sul futuro di un obiettivo bianconero, aprendo nuovi scenari per le trattative tra le due squadre.

Fabrizio Romano: «La proposta del Napoli per quel giocatore è la più importante». Novità sul futuro di quell’obiettivo bianconero. Come confermato sul proprio profilo X anche da Fabrizio Romano, il calciomercato Juve potrebbe essere beffato dal Napoli sul fronte legato a Jonathan David. Di seguito l’aggiornamento sull’attaccante canadese, avvicinato ai neo campioni d’Italia anche da Matteo Moretto. Ecco le sue parole. DAVID – « La proposta del Napoli per Jonathan David come svincolato rimane la più importante sul tavolo dei club italiani interessati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fabrizio Romano conferma: «La proposta del Napoli per quel giocatore rimane la più importante». L’aggiornamento di calciomercato rischia di rovinare i piani della Juve

