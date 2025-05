F1 Max Verstappen sull’impeding di Hamilton | Non è stata colpa sua ma del muretto Ferrari

Max Verstappen ha dichiarato che l’incidente con Hamilton nell’impeding non è stato colpa sua, bensì del muretto Ferrari. Dopo le qualifiche del GP di Monaco 2025, Red Bull vede un bilancio negativo: Verstappen quinto e Tsunoda escluso in Q2, con il team che fatica nella pista cittadina più impegnativa della stagione.

Max Verstappen quinto, Yuki Tsunoda escluso in Q2 e dodicesimo. Bilancio piuttosto negativo in casa Red Bull al termine delle qualifiche per il Gran Premio di Monaco 2025, ottavo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tra le tortuose strade di Montecarlo la RB21 ha fatto fatica a tenere il passo di McLaren e Ferrari a livello di grip meccanico sul giro secco, anche se domani il quattro volte iridato partirà dalla seconda fila grazie alla penalità comminata a Lewis Hamilton (declassato dal quarto al settimo posto) per aver ostacolato proprio l’olandese in Q1 a Massenet. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen sull’impeding di Hamilton: “Non è stata colpa sua, ma del muretto Ferrari”

