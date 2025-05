F1 Lewis Hamilton | Mi sto adattando alla vettura Le due soste in gara? Io ho due set di gomme hard da sfruttare…

Lewis Hamilton si sta ancora adattando alla sua vettura, ma ha dimostrato grande determinazione nel Gran Premio di Monaco 2025. Con due soste in gara e due set di gomme hard a disposizione, il britannico ha sfiorato il podio in una delle qualifiche più emozionanti del Mondiale, dove la lotta per la pole si è accesa sul filo dei millesimi.

Lewis Hamilton sfiora il podio al termine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montecarlo, come tradizione, la Q3 si è trasformata in una battaglia campale, con tutti i piloti a caccia della pole position sul filo dei millesimi. I cronometri hanno confermato come l'equilibrio regnasse sovrano con McLaren e Ferrari che si sono contesi la prima posizione, spartendosi le prime due file. La pole position è andata ad un eccellente Lando Norris, con il tempo di 1:09.

